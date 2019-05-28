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28.05.2019 | 06:15
Информатор
419
Источник:
Вести-Новосибирск
Администрация Татарска приглашает горожан поучаствовать в обустройстве нового кладбища
В Татарском районе ко Дню защиты детей пройдут игровые, развлекательные и спортивные мероприятия
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