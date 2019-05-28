В Татарском районе ко Дню защиты детей пройдут игровые, развлекательные и спортивные мероприятия.
29 мая 11.00 - театрализованная программа «Маленькие дети на большой планете» (место проведения – Комплексный центр социального обслуживания населения Татарского района)
31 мая 13.00 - отчѐтная концертная программа Центра детского творчества «Рецепт хорошего настроения» (РДК «Родина»).
31 мая 13.00 - развлекательная программа «Территория хорошего настроения» (КЦСОН Татарского района).
31 мая – 2 июня - турнир по хоккею среди юных хоккеистов на призы хоккейного клуба «Юность» (Ледовый дворец «Юность»).
31 мая 11.00 - соревнования по мини-волейболу (СК «Космос»).
1 июня 11.00 – 12.00 - детский конкурс рисунков на асфальте «Мир детства» (ДШИ «Радуга»).
1 июня 11.00 – 12.30 - детская праздничная игровая программа «Здравствуй, лето!» (ДШИ «Радуга»).
1 июня 10.00 - соревнования по мини-футболу (СК «Космос»).
1 июня 12.00 - соревнования по гиревому спорту (Первомайская школа им. А.С. Ерѐмина)
1 июня 14.00 - соревнования по шахматам среди юношей и девушек (ДЮСШ)
1 июня 10.30 - районные соревнования «Веселые старты» для воспитанников детсадов (СК «Космос»).
1 июня 11.00-12.20 - конкурсно-развлекательная программа «В гостях у лета» (ДТК «Буратино»).