Добавить комментарий (1)

Администрация Татарска приглашает жителей принять участие в реализации проекта по благоустройству территории нового кладбища по ул. Зеленая, 84. Обустройство кладбища будет проведено в рамках программы развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах с привлечением средств областного бюджета. В соответствии с требованиями, финансирование проектов по данной программе включает областную субсидию (не более 500 тыс. руб.), средства бюджета муниципального образования – не менее 20% от субсидии, и средства жителей – не менее 10% от субсидии.

Реквизиты для перечисления денежных средств по инициативному бюджетированию:

Получатель: УФК по Новосибирской области (администрация города Татарска Новосибирской области, л/сч 04513207290)

ИНН 5453110233, КПП 545301001,

Р/с 40101810900000010001

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК,

БИК 045004001

ОКТМО 50650101

ОКПО 04035291

02220705030130000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

Контактный телефон 2-18-47 ул. Ленина, 96 каб. 12