Прокуратура проводит проверку в связи с отравлениями детей в школе

Прокурор Чановского района Новосибирской области проводит проверку в связи с отравлениями учащихся 2 класса Чановской средней образовательной школы №2.

Предварительно установлено, что 20 мая т.г. в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом: отравление ядовитым веществом (крысиный яд). Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе.

Детей доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент их состояние удовлетворительное, тяжкие последствия не наступили.

Органы прокуратуры в ходе проверки оценят действия органов системы профилактики.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.