Отдел лесных отношений по Татарскому лесничеству информирует население, что с 1 по 15 июня в лесах будут проводиться мероприятия по уничтожению и подавлению численности непарного шелкопряда. Работы будут проводится путем распыления наземным способом аэрозольным генератором биологического препарата «Лепидоцид, СК-М». В связи с проведением данных работ вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. В местах проведения работ будут установлены предупреждающие аншлаги, на которые необходимо обращать внимание при посещении леса. Телефон для справок - 21-507 (отдел лесных отношений по Татарскому лесничеству).