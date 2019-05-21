Жители Усть-Тарского района поблагодарили спасателей за помощь в восстановлении дороги.

Военнослужащие Сибирского спасательного центра МЧС России получили слова благодарности от жителей деревни Мураши Новосибирской области за восстановленное транспортное сообщение. Участок районной дороги, соединяющий населённый пункт с муниципалитетом, размыло паводковыми водами. Спасатели при помощи тяжёлого механизированного моста в короткие сроки возобновили движение для автомобильного транспорта и пешеходов.

«За оперативно и профессионально проведённые мероприятия по восстановлению транспортного сообщения с д. Мураши в период паводкового разлива реки Тарка», - отмечено в благодарственном письме администрации Усть-Тарского района от лица местных жителей.

О размыве длиной 15 метров на автомобильной дороге «Кушаги-Мураши» стало известно 15 мая. В частичной транспортной изоляции оказалась деревня Мураши с населением 155 жителей. Уже на следующий день бригада инженерной службы Сибирского спасательного центра МЧС России, преодолев 500 км от пункта постоянной дислокации, была на месте происшествия. Для оказания помощи местным властям спасатели на вездеходах КрАЗ доставили два пролёта тяжелого механизированного моста ТММ-3.

«Такая уникальная инженерная техника помогает в кратчайшие сроки оказать помощь населению там, где повреждена дорога. В Усть-Тарском районе нашу работу осложняло сильное течение и большая глубина воды, порядка трёх метров. Узкая дорога также затрудняла проезд и манёвры спецтехники. В течение трёх часов два пролёта моста были установлены, движение восстановлено», - рассказал начальник инженерной службы Сибирского спасательного центра МЧС России капитан Вячеслав Винников.

Тяжелый механизированный мост ТММ-3 спасцентра единственный на территории Сибирского федерального округа среди подразделений МЧС России.

Инженерное сооружение предназначено для устройства мостовых переходов грузоподъемностью до 60 тонн через водные, сухие преграды шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров.

Мостовое сооружение будет функционировать в Усть-Тарском районе до спада паводковых вод, после чего местные власти начнут восстанавливать дорожное полотно.

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