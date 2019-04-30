В Новосибирской области после принятых прокуратурой мер восстановлены права учеников школы. Прокуратура Чановского района Новосибирской области по поступившему от жительницы села Таган обращению провела в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Таганская средняя школа» проверку исполнения законодательства об образовании.

Установлены нарушения прав учащихся школы на образование, связанные с отсутствием организации перевозки детей.

Оказалось, что проживающие в отдаленных и малочисленных населенных пунктах Чановского района дети не могли проходить обучение в школе в январе и марте т.г. по причине неисправности школьного автобуса. Школьники вынуждены были добираться до школы на рейсовом автобусе либо самостоятельно заниматься дома. Администрация Чановского района как учредитель образовательной организации не приняла предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» мер по ремонту транспортного средства и организации подвоза (перевозки) обучающихся.

По результатам проверки прокуратура внесла главе Чановского района представление об устранении нарушений законодательства об образовании, которое рассмотрено и удовлетворено.

После прокурорского вмешательства права учащихся на образование восстановлены, образовательному учреждению для перевозки школьников предоставлено другое транспортное средство.