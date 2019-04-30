Межмуниципальным отделом МВД России «Татарский» задержаны 26-летний мужчина и 30-летняя женщина, проживающие в Краснодарском крае, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Указанные лица под предлогом продажи меда путем обмана и злоупотребления доверием совершали хищение денежных средств, принадлежащих гражданам.

Задержанные передвигались на автомобиле марки «Лада Веста» серого цвета, государственный регистрационный знак К 648 ОН 196 регион.

В Татарском районе задержанные совершили два подобных преступления - 22 и 27 апреля текущего года. В первом случае они похитили у местной жительницы 21 тысячу рублей, во втором - причинили ущерб пенсионерке в сумме 10 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Задержанные находятся под стражей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов к другим преступлениям.

Всех, кто пострадал от противоправных действий граждан, изображенных на фотографиях, просят обратиться в полицию по телефонам: 8-913-731-4283, 8-913-904-4622, 232-81-59. Конфиденциальность гарантируется.