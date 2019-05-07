Школьница погибла под колесами поезда в Новосибирской области. Восьмиклассница спешила на занятия в кружок, сообщила группа «АСТ-54». Происшествие произошло вчера, 6 мая, на железной дороге в рабочем поселке Чаны. Восьмиклассница не услышала звук приближающегося грузового поезда — девушка была в наушниках. «Машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезд на ребенка предотвратить не удалось. От полученных травм девочка погибла на месте», — сообщили в группе. Также по информации сообщества, личность девочки установили по школьным тетрадям, которые лежали у нее в рюкзаке. Она торопилась на занятия в кружок.