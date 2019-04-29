Межмуниципальным отделом МВД России «Татарский» устанавливается личность неопознанного трупа мужчины, обнаруженного 7 июня 2000 г. в лесном массиве в 16,5 км. от Татарска на трассе Татарск - Казаткуль Труп имел гнилостные изменения. Возраст мужчины предположительно 40-45 лет, длина тела 175 см. Одежда: куртка черного цвета, болоньевая, пиджак коричневого цвета, рубашка черно–зеленого цвета, брюки коричневого цвета, спортивные брюки темно–синего цвета с продольными лампасами белого цвета, туфли коричневого цвета на каблуке с серебристой пряжкой.

Также полицией устанавливается личность неопознанного скелетированного трупа мужчины, обнаруженного 18 сентября 2013 г. в лесном массиве в 1,5 км. от Северотатарского между автодорогой Татарск - Первомихайловка и трассой «Байкал». Одежда: куртка с капюшоном черного цвета, часть кофты бордового цвета с горизонтальными полосами черного цвета, часть майки бежевого цвета с полосками синего цвета, штаны черного цвета, трико синего цвета. Рядом с останками трупа обнаружены зубные протезы из металла желтого цвета (мост из трех зубов), предположительно с верхней челюсти.

Граждан располагающей информацией, которая поможет установить личности трупов, просьба позвонить по тел.: 8 (383 64) 21-625; 8-913-011-26-62.