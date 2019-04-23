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23.04.2019 | 11:29
Информатор
114
Программа "Точки на карте" продолжает вас знакомить с историей сёл Татарского района и рассказывать о их жителях.
Источник:
ОТС Татарск
"День за днём" ОТС Татарск
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