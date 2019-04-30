- Деревня Красноярка официально получила статус села — соответствующее постановление опубликовало правительство Новосибирской области
- Жители Киевки страдают от подтопления частных территорий. Выяснилось это на очередном сходе граждан.
- С днём местного самоуправления муниципальных служащих поздравили глава Татарского района Владимир Смирнов и председатель районного совета депутатов Александр Иванович Шмаков.
- 25 лет помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних города Татарска, готовится к юбилею.
- «Вечера на хуторе близ библиотеки» - именно под таким названием прошла ежегодная всероссийская акция Библионочь-2019 в городе Татарске.
- Зал «Природа» историко-краеведческого музея им. Николая Яковлевича Савченко пополнился интересным экспонатом. Чучело медведя нашло себе новый дом.
- Квнщики Татарска и Чанов разыграли гарантированное место в финале кубка губернатора Новосибирской области.
- На протяжении двух дней любители романса показывали своё мастерство в этом жанре искусства. Уже седьмой год подряд Татарский район встречает на своей земле талантливых авторов и исполнителей.
- Жители Киевки страдают от подтопления частных территорий. Выяснилось это на очередном сходе граждан.
- С днём местного самоуправления муниципальных служащих поздравили глава Татарского района Владимир Смирнов и председатель районного совета депутатов Александр Иванович Шмаков.
- 25 лет помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних города Татарска, готовится к юбилею.
- «Вечера на хуторе близ библиотеки» - именно под таким названием прошла ежегодная всероссийская акция Библионочь-2019 в городе Татарске.
- Зал «Природа» историко-краеведческого музея им. Николая Яковлевича Савченко пополнился интересным экспонатом. Чучело медведя нашло себе новый дом.
- Квнщики Татарска и Чанов разыграли гарантированное место в финале кубка губернатора Новосибирской области.
- На протяжении двух дней любители романса показывали своё мастерство в этом жанре искусства. Уже седьмой год подряд Татарский район встречает на своей земле талантливых авторов и исполнителей.
Источник: ОТС Татарск