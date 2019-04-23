- Объявлены конкурсы «Предприниматель года» и «Меценат года»

- Педагоги лицея рассказали о качестве образования и возможности его повышения в современных условиях на межрайонном семинаре

- В отделе ЗАГС зарегистрировали рождение сотого в этом году жителя Татарского района.

- В минувшую субботу все желающие смогли проверить свои знания в области русского языка. Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» прошла на базе лицея в форме добровольного экзамена для всех желающих.

- Преподаватели детской школы искусств «Радуга» в рамках «Дня открытых дверей» рассказали маленьким гостям, сколько существует нот, для чего у пианино педали и чем баян отличается от аккордеона.

- 10-ый международный конкурс искусств «Золотая Сибирь» в очередной раз открыл новые таланты.