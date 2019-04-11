В соответствии с планом основных мероприятий Новосибирской области на 2019 г., 15 апреля с 10.50 до 16.00 планируется проведение комплексной тренировки по оповещению населения с включением электросирен, телерадиоперехвата и прохождением сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» через системы громкоговорящей связи. Горожанам рекомендуют не паниковать, соблюдать спокойствие и заниматься своими повседневными делами. Комплексные тренировки по оповещению граждан проходят один раз в полгода в соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области.