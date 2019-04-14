"14 апреля, в воскресенье, в 16:00 в храме начнется Таинство Соборования (Елеосвящения). Записаться можно в церковной лавке. В Таинстве Соборования молящиеся просят Господа об исцелении души и тела и о прощении забытых грехов". - сообщается на сайте храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска.

Следует отметить, что главными спасительными Таинствами Церкви являются Исповедь и Причастие. Поэтому или перед Соборованием или после христианину следует постараться прийти на Исповедь (Таинство, в котором прощаются грехи) и причаститься Святых Христовых Тайн.