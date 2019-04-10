Уважаемые жители Татарского района!
В Татарском районе сложилась хорошая традиция с приходом весны все жители включаются в работу по наведению порядка и чистоты в городе. селах и деревнях. Искренне благодарен тем, кто ежегодно выходит на субботник, поддерживает чистоту и порядок во дворах и подъездах, высаживает кустарники и деревья, приводит в порядок детские и спортивные площадки. Впереди майские праздники, 74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне, В преддверии этих событий, я обращаюсь к жителям района, коллективам предприятий всех форм собственности, членам общественных организаций и политических партий, депутатам принять самое активное участие в субботнике. Субботник – это как раз то маленькое дело, которое мы можем совершить для села, города или деревни, наша посильная трудовая лепта в общее благое дело. Чем больше жителей примет участие в субботнике, тем меньше будет желающих сорить. Особенно обращаюсь к молодежи. Ваш азарт, добрые инициативы и усердие нужны нашему району! Молодежь Татарского района – это большая созидательная сила. Надеюсь на вашу поддержку! Призываю вас своим активным участием в субботнике сделать Татарский район чистым и ухоженным!
В.В.Смирнов, глава Татарского района
Источник: Администрация Татарского района