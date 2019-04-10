Татарская межрайонная прокуратура по обращениям жителей города Татарска провела в ресурсоснабжающей организации – ООО «Татарская тепловая компания» проверку соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что общество, незаконно, с применением повышающего коэффициента (1,4 раза к нормативу), начисляла собственникам помещений в многоквартирных домах, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению. Ресурсоснабжающая организация применяла повышающий коэффициент, мотивируя свои действия наличием в домах технической возможности установки приборов учета. Однако, как показала проверка, оснований для применения повышающего коэффициента, предусмотренных ст. 157 ЖК Российской Федерации, у ООО «Татарская тепловая компания» не было, поскольку собственники жилья из-за низкой мощности потребления тепловой энергии не обязаны по законодательству устанавливать общедомовые приборы учета тепловой энергии.

Межрайонный прокурор обратился с интересах 20 граждан, которые в силу возраста и состояния здоровья самостоятельно не могли защитить свои права, в суд с исковыми заявлениями, потребовав произвести перерасчет платы за отопление.

В настоящее время все заявления судом рассмотрены и удовлетворены, гражданам произведен перерасчет платы на общую сумму почти 70 тыс. рублей.

Жилищные права граждан восстановлены.