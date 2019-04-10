В Новосибирской области полицейские задержали гражданку, которая под предлогом снятия порчи похитила деньги. Сотрудники Отдела МВД России по Чановскому району установили и задержали женщину, подозреваемую в хищении денег у жительницы поселка Озеро-Карачи. По версии следствия, днем 20 марта в квартиру потерпевшей постучалась женщина, которая попросила милостыни. Войдя в жилище, она «диагностировала» хозяйке «сглаз» и «порчу», и предложила снять их заговором на деньги. Для проведения ритуала потерпевшая отдала два конверта с деньгами, в каждом из которых находилось по 50 тысяч рублей. Проведя различные манипуляции, незнакомка вернула конверты и скрылась. Пересчитав содержимое пакетов, хозяйка дома не обнаружила в них 55 тысяч рублей, о чем сообщила в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая была установлена и задержана. Как установили полицейские, она проживала на съемной квартире в городе Барабинске, где при обыске были обнаружены и изъяты похищенные деньги. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сотрудники полиции убедительно просят проявлять бдительность при общении с незнакомыми гражданами, не открывать двери и не впускать в дом посторонних. Ни при каких обстоятельствах нельзя показывать места, где хранятся сбережения и ценные вещи.