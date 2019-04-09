- Проведение конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на право получения гранта в форме субсидий.

- На совещании по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Татарского района были определены мероприятия для подготовки к пожароопасному периоду

- Казачемысские спортсмены победили на районных соревнованиях

- От спортивных побед к проблемам. Жители Казачьего Мыса страдают от неудобного автобусного расписания

- Молодые юмористы разыграли кубок КВН главы Татарского района.