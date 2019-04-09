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- Проведение конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на право получения гранта в форме субсидий. 
- На совещании по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Татарского района были определены мероприятия для подготовки к пожароопасному периоду 
- Казачемысские спортсмены победили на районных соревнованиях 
- От спортивных побед к проблемам. Жители Казачьего Мыса страдают от неудобного автобусного расписания 
- Молодые юмористы разыграли кубок КВН главы Татарского района.

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Источник: ОТС Татарск  

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