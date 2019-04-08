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Молодые юмористы разыграли Кубок КВН главы Татарского района. XVI фестиваль «Снегири пролетели» собрал опытных и начинающих КВНщиков. Как выяснилось детей подчас волнуют далеко не только детские проблемы.

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Источник: ОТС Татарск  

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