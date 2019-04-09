Новосибирское озеро Карачи вошло в ТОП-10 лучших оздоровительных курортов страны, сообщили в министерстве экономического развития Новосибирской области.
Озеро Карачи заняло седьмое место в рейтинге лучших оздоровительных курортов России. Оно находится в Чановском районе и славится лечебной сульфидно-иловой грязью, которая используется на местном курорте.
В ТОП-10 оздоровительных курортов вошли:
1. Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край);
2. Мацеста (Сочи, Краснодарский край);
3. Белокуриха и Яровое (Алтайский край);
4. Соль-Илецк (Оренбургская область);
5. Марциальные воды (Карелия);
6. Саки (Крым);
7. Озеро Карачи (Новосибирская область);
8. Тумнинские воды (Хабаровский край);
9. Аушигер (Кабардино-Балкария);
10. Теберда (Карачаево-Черкесия).