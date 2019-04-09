Новосибирское озеро Карачи вошло в ТОП-10 лучших оздоровительных курортов страны, сообщили в министерстве экономического развития Новосибирской области.

Оздоровительный туризм с каждым годом набирает все большую популярность, и Россия со своими мощными бальнеологическими ресурсами, которые наиболее востребованы в межсезонье, может стать сильным конкурентом зарубежным курортам. На протяжении нескольких лет в нашу страну с оздоровительными целями приезжает более 10 000 000 туристов. В этой связи, в канун всемирного дня здоровья и дня образования Всемирной организации здравоохранения аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших оздоровительных курортов России, популярных для отдых а и лечения минеральными водами и грязями.

Озеро Карачи заняло седьмое место в рейтинге лучших оздоровительных курортов России. Оно находится в Чановском районе и славится лечебной сульфидно-иловой грязью, которая используется на местном курорте.

В ТОП-10 оздоровительных курортов вошли:

1. Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край);

2. Мацеста (Сочи, Краснодарский край);

3. Белокуриха и Яровое (Алтайский край);

4. Соль-Илецк (Оренбургская область);

5. Марциальные воды (Карелия);

6. Саки (Крым);

7. Озеро Карачи (Новосибирская область);

8. Тумнинские воды (Хабаровский край);

9. Аушигер (Кабардино-Балкария);

10. Теберда (Карачаево-Черкесия).