Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий). По данным следствия, в январе 2019 г. оперуполномоченным отдела группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Татарский» проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» товаров с незаконно используемыми товарными знаками у 56-летнего предпринимателя в торговом помещении магазина «Ценопад», расположенного в городе Татарске Новосибирской области. После проведения проверочной закупки был начат осмотр места происшествия – торгового помещения магазина «Ценопад». В этот же день 56-летний предприниматель прибыл в здание МО МВД России «Татарский» и передал лично начальнику уголовного розыска межмуниципального отдела взятку в сумме 20 тыс. руб. с просьбой о прекращении проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и проверки сообщения о преступлении по незаконному использованию чужого товарного знака. Фигурант дела был задержан с поличным сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России «Татарский». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.