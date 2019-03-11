В Новосибирской области изъята крупная партия наркотиков.

Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний житель г. Татарска по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

При обыске, проведенном по месту проживания фигуранта, сотрудники полиции обнаружили и изъяли два пакета с растительным веществом, а также устройство для его употребления, изготовленное из пластиковой бутылки.

Как показало проведенное исследование, содержимое пакетов оказалось марихуаной общей массой 1 кг 116 г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.