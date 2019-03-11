9 марта в 00.50 в Чановскую районную больницу из дома в с. Блюдчанское бригадой скорой помощи была доставлена 44-летняяя женщина с обширной кровопотерей и переломом теменной кости. При поступлении женщина пояснила, что ее избил сожитель. О данном факте медики сообщили в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Полицейские установили, что накануне подозреваемый вместе с потерпевшей, с которой был в близких отношениях, распивали спиртное в его доме. В это время между ними возник конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине несколько ударов ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант помещен под стражу. Проводится расследование.