Действуйте без промедления – сохраните жизнь!
Первые признаки инфаркта миокарда:
1.Внезапно возникшая сильная боль за грудиной.
2.Боль может отдавать в левую руку, челюсть, плечо.
3.Обморочное состояние, резкая слабость, холодный пот.
Первые признаки инсульта:
1.Внезапное нарушение сознания.
2.Внезапное возникновение «перекоса» лица.
3.Внезапное нарушение речи.
4.Внезапное возникновение отсутствия движения в руке и/или ноге.
Срочно вызовите скорую помощь! («03» с городского телефона, «103», «030» с мобильных телефонов (бесплатно), «112»)
Необходимо начать лечение в первые два часа!
Предупреждение рака и туберкулеза:
1.Ежегодное прохождение смотрового кабинета , по желанию и чаще.
2.Ежегодное прохождение флюорографии.
3.Женщинам после 40 лет 1 раз в 2 года прохождение маммографии.
4.Ежегодное прохождение диспансеризации или профилактических медицинских осмотров.
Ранние признаки рака:
1.Ничем необъяснимая слабость.
2.Ничем необъяснимое похудание.
3.Бледность с желтушным оттенком, желтуха.
4.Длительная боль в любой области тела.
5.Появление крови в моче, кале, при кашле, при рвоте, кровотечений.
6.Длительное отсутствие выздоровления.
Необходимо срочно обратиться к врачу!
Телефон предварительной записи на плановый приём к врачу - 24-000
Приём врачом по экстренным показаниям производится немедленно, без предварительной записи!
Телефон заместителя главного врача по поликлинической работе - 20-771
Телефон горячей линии Татарской ЦРБ - 20-888