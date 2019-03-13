Действуйте без промедления – сохраните жизнь!

Первые признаки инфаркта миокарда:

1.Внезапно возникшая сильная боль за грудиной.

2.Боль может отдавать в левую руку, челюсть, плечо.

3.Обморочное состояние, резкая слабость, холодный пот.

Первые признаки инсульта:

1.Внезапное нарушение сознания.

2.Внезапное возникновение «перекоса» лица.

3.Внезапное нарушение речи.

4.Внезапное возникновение отсутствия движения в руке и/или ноге.

Срочно вызовите скорую помощь! («03» с городского телефона, «103», «030» с мобильных телефонов (бесплатно), «112»)

Необходимо начать лечение в первые два часа!

Предупреждение рака и туберкулеза:

1.Ежегодное прохождение смотрового кабинета , по желанию и чаще.

2.Ежегодное прохождение флюорографии.

3.Женщинам после 40 лет 1 раз в 2 года прохождение маммографии.

4.Ежегодное прохождение диспансеризации или профилактических медицинских осмотров.

Ранние признаки рака:

1.Ничем необъяснимая слабость.

2.Ничем необъяснимое похудание.

3.Бледность с желтушным оттенком, желтуха.

4.Длительная боль в любой области тела.

5.Появление крови в моче, кале, при кашле, при рвоте, кровотечений.

6.Длительное отсутствие выздоровления.

Необходимо срочно обратиться к врачу!

Телефон предварительной записи на плановый приём к врачу - 24-000

Приём врачом по экстренным показаниям производится немедленно, без предварительной записи!

Телефон заместителя главного врача по поликлинической работе - 20-771

Телефон горячей линии Татарской ЦРБ - 20-888