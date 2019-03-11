9 марта в 2.30 в селе Северное от дома по улице Коммунистической был угнан автомобиль «Ниссан Вингроад» 2003 года выпуска. Владелец автомобиля, обнаружив пропажу транспортного средства, сообщил о случившемся в полицию.

В этот же день автомобиль был обнаружен на территории села. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее не судимую 41-летнюю местную жительницу.

Установлено, что потерпевший и подозреваемая были знакомы. Накануне совершения угона они встретились у одной из торговых точек и вместе поехали в кафе на автомобиле потерпевшего. В пути следования мужчина остановил автомобиль возле своего дома и зашел внутрь, чтобы взять нужные ему вещи. В это время его спутница, находившаяся в нетрезвом состоянии, пересела за руль и самостоятельно продолжила движение. Доехав до кафе, женщина бросила автомобиль и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Проводится расследование.