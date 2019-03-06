«Мы живем в Татарске. Этой зимой специально ездили в Киевку, возили детей на горку. Прекрасную, большую горку для всех ребятишек здесь у своего дома построил Антон Островерхов. Ездил на озеро, специально выпиливал лёд, возил. Горка получилась на славу – высокая, с длинным поворотным скатом. Дети в восторге! Хочется искренне поблагодарить Антона за его зимний подарок ребятишкам. В наше время мало осталость таких людей, которые что-то готовы сделать для всех, а не только для себя»
Источник: Газета "Сибирская околица"