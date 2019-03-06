Чановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главного бухгалтера МУП «Старокарачинское ЖКХ» Алевтины Ванчуговой.
Она признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).
В суде установлено, что Ванчугова, являясь должностным лицом предприятия, с января по август 2015 года в корыстных целях присвоила денежные средства предприятия в размере более 80 тыс. рублей.
Бухгалтер брала денежные средства под отчет на основании расчетно-кассовых ордеров. Полученные денежные средства она не использовала по назначению, а распоряжалась по своему усмотрению.
В 2018 году Чановский районный суд посчитал, что в действиях Ванчуговой нет преступления. Только после внесения апелляционного представления прокуратурой района областной суд поддержал позицию прокурора, отменив оправдательный приговор и направив дело на новое судебное разбирательство.
Чановский районный суд приговорил Ванчугову к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком на 2 года).
Гражданский иск на сумму причиненного преступлением ущерба удовлетворен в полном объеме, арестованное имущество взыскано в пользу предприятия.
Приговор не вступил в законную силу.
Бухгалтер брала денежные средства под отчет на основании расчетно-кассовых ордеров. Полученные денежные средства она не использовала по назначению, а распоряжалась по своему усмотрению.
В 2018 году Чановский районный суд посчитал, что в действиях Ванчуговой нет преступления. Только после внесения апелляционного представления прокуратурой района областной суд поддержал позицию прокурора, отменив оправдательный приговор и направив дело на новое судебное разбирательство.
Чановский районный суд приговорил Ванчугову к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком на 2 года).
Гражданский иск на сумму причиненного преступлением ущерба удовлетворен в полном объеме, арестованное имущество взыскано в пользу предприятия.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник: Прокуратура НСО