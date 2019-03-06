В суде установлено, что Ванчугова, являясь должностным лицом предприятия, с января по август 2015 года в корыстных целях присвоила денежные средства предприятия в размере более 80 тыс. рублей.

Бухгалтер брала денежные средства под отчет на основании расчетно-кассовых ордеров. Полученные денежные средства она не использовала по назначению, а распоряжалась по своему усмотрению.

В 2018 году Чановский районный суд посчитал, что в действиях Ванчуговой нет преступления. Только после внесения апелляционного представления прокуратурой района областной суд поддержал позицию прокурора, отменив оправдательный приговор и направив дело на новое судебное разбирательство.

Чановский районный суд приговорил Ванчугову к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком на 2 года).

Гражданский иск на сумму причиненного преступлением ущерба удовлетворен в полном объеме, арестованное имущество взыскано в пользу предприятия.

Приговор не вступил в законную силу.

Она признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).