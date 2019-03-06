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(номер дети повторили в Покровском храме Татарска)
24 февраля в г. Куйбышеве прошел VI слет Воскресных школ Каинской Епархии. За литургией в храме в честь новомученников Иоанна и Михаила духовно-просветительского центра многие дети причастились.
После торжественного открытия слета в культурно-досуговом центре, каждая школа показывала свой номер: дети из Барабинска показали постановку кукольного театра по сказке «Кошкин дом», каргатцы порадовали гостей инсценировкой по библейской истории, прозвучали также стихи и песни. В слете приняли участие не только учащиеся Воскресных школ, но и воспитанники кадетских классов и дети из коррекционной школы интерната для слабослышащих. Кадеты выступили с показательным номером по рукопашному бою. А наша Воскресная школа храма Покрова Пресвятой Богородицы подготовила в этом году необычный номер – наши дети (а вместе со своими детьми и многие родители) под руководством Т,В, Романовой выступили в качестве ансамбля ложкарей. Веселая задорная мелодия «Смуглянки», да еще с аккопонементом на ложках не оставила никого равнодушным в зале, и наших ребят зрители провожали со сцены бурными аплодисментами. После представления была игровая программа, которой особенно радовались самые младшие участники слета.
Далее в духовно-просветительском центре прошла работа секций, на которых дети смогли познакомиться с народной куклой, гончарным искусством и получить духовную поддержку через знакомство со словами святых отцов.
В завершении слета под хлопушки и аплодисменты был вынесен большой торт. Дети не заставили долго их ждать – быстренько спустились вниз, где в трапезной для гостей и хозяев было приготовлено праздничное угощение. Будем ждать следующей встречи через год, которая (как нам по секрету сказали организаторы) планируется в замечательном храме р.п. Каргат.
Наталья СОЛОВЬЕВА
(номер дети повторили в Покровском храме Татарска)
24 февраля в г. Куйбышеве прошел VI слет Воскресных школ Каинской Епархии. За литургией в храме в честь новомученников Иоанна и Михаила духовно-просветительского центра многие дети причастились.
После торжественного открытия слета в культурно-досуговом центре, каждая школа показывала свой номер: дети из Барабинска показали постановку кукольного театра по сказке «Кошкин дом», каргатцы порадовали гостей инсценировкой по библейской истории, прозвучали также стихи и песни. В слете приняли участие не только учащиеся Воскресных школ, но и воспитанники кадетских классов и дети из коррекционной школы интерната для слабослышащих. Кадеты выступили с показательным номером по рукопашному бою. А наша Воскресная школа храма Покрова Пресвятой Богородицы подготовила в этом году необычный номер – наши дети (а вместе со своими детьми и многие родители) под руководством Т,В, Романовой выступили в качестве ансамбля ложкарей. Веселая задорная мелодия «Смуглянки», да еще с аккопонементом на ложках не оставила никого равнодушным в зале, и наших ребят зрители провожали со сцены бурными аплодисментами. После представления была игровая программа, которой особенно радовались самые младшие участники слета.
Далее в духовно-просветительском центре прошла работа секций, на которых дети смогли познакомиться с народной куклой, гончарным искусством и получить духовную поддержку через знакомство со словами святых отцов.
В завершении слета под хлопушки и аплодисменты был вынесен большой торт. Дети не заставили долго их ждать – быстренько спустились вниз, где в трапезной для гостей и хозяев было приготовлено праздничное угощение. Будем ждать следующей встречи через год, которая (как нам по секрету сказали организаторы) планируется в замечательном храме р.п. Каргат.
Наталья СОЛОВЬЕВА
Источник: Покровский храм г. Татарска