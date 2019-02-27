В десяти районах Новосибирской области будут созданы мобильные бригады для доставки пожилых граждан в медучреждения.

Новосибирской области в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2019 г. из федерального бюджета планируется направить 19 млн руб. на приобретение автотранспорта для доставки пожилых жителей сельской местности в медицинские организации.

Соответствующий проект распоряжения «О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области от 12.02.2019 № 42-рп» одобрен 27 февраля на заседании Правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.

С основным докладом по вопросу выступил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. «Эти средства из областного бюджета будут направлены десяти местным бюджетам в качестве иных межбюджетных трансфертов – в Колыванский, Купинский, Маслянинский, Новосибирский, Сузунский, Северный, Татарский, Тогучинский, Усть-Тарский и Чановский районы на приобретение автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, – отметил Ярослав Фролов. – В результате приобретения автотранспорта будет создано 10 мобильных бригад, что позволит повысить качество жизни пожилых людей и повлияет на увеличение её продолжительности».

Напомним, что в настоящее время в Новосибирской области уже действует 33 мобильных бригады для доставки граждан в медицинские учреждения.

Министр прокомментировал, что проектом распоряжения утверждается новая редакция перечня мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. Ответственные исполнители по каждому из мероприятий - министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Разработка проекта распоряжения «О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области от 12.02.2019 № 42-рп» обусловлена необходимостью приведения в соответствие с новой формой перечня, разработанного федеральным министерством. Документ был одобрен Правительством Новосибирской области.