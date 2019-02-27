Татарский межрайонный прокурор в феврале 2019 г. проверил исполнение законодательства в сфере здравоохранения в аптеках и аптечных пунктах.

Проверка проводилась в части наличия в аптечных пунктах минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи населению, а также законодательства о ценообразовании на лекарственные средства.

В трех аптечных пунктах Татарского района выявлены нарушения правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения: отсутствие необходимых журналов первичного учета лекарственных средств, журналов инструктажей, а также непредставление информации гражданам о лицензии аптечных пунктов.

По результатам проверки руководителям аптечных учреждений прокурор внес представления об устранении нарушений закона, в отношении виновных лиц возбудил дела об административных правонарушениях по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Рассмотрение актов реагирования и устранение вскрытых нарушений взято в прокуратуре на контроль.