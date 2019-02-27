"Сделай свой выбор!" и "Изменим жизнь к лучшему!", "Будущее в наших руках!». Такие, слегка наивные, но вполне искренние предвыборные лозунги мелькали на улицах Татарска и в социальных сетях последние несколько недель. Выборы кандидата от Татарского района в молодёжный парламент Новосибирской области состоялись в минувший вторник. Всё серьёзно и по-взрослому. Регистрация, бюллетени и тайное голосование. Как это было, и кто теперь будет представлять интересы татарской молодёжи на региональном уровне?
Источник: ОТС Татарск