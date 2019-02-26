В Татарске перед судом предстанет бывший работник исправительной колонии за вождение в пьяном виде.

Заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по НСО.

22-летний младший инспектор группы надзора отдела безопасности обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии следствия, молодой человек в сентябре 2018 г. уже подвергался административному наказанию за управление автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами.

9 декабря 2018 г. автомобиль под его управлением передвигался по улицам города, но был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД, которые заподозрили что водитель нетрезв.

После задержания подозрения сотрудников полиции подтвердились: водитель действительно был пьян и рассказал, что никогда не обучался и не получал водительское удостоверение на право управления автомобилем.

Уголовное дело по существу рассмотрит Татарский районный суд.