25 февраля в 17.12 минут диспетчеру службы «01» ПСЧ-69 поступило сообщении о задымлении в доме по адресу село Орловка. Согласно расписания выезда Татарского гарнизона Новосибирской области к тушению пожара были привлечены силы и средства в составе ДПК-3 села Орловка, работники ПСЧ-69 и ПЧ-116 отдельного поста «Константиновский».





По прибытию на место пожара было установлено, что пожар произошел в квартире №2 двухквартирного дома, квартира №1 – не жилая. Дом бревенчатый, крыша шиферная по деревянной обрешетке, отопление печное, электрифицирован. До прибытия пожарных отдельного поста «Константиновский» ПЧ-116 в квартире №2 произошел взрыв газового баллона. В результате пожара огнем поврежден дом полностью на площади 80 кв.метров, произошло обрушение кровли.

В квартире №2 проживала многодетная семья. Родители и четверо малолетних детей (2012, 2014, 2016 и февраль 2019 годов рождения). По счастливой случайности, на момент возникновения пожара, в квартире никого не было. Трагедии удалось избежать, хотя дом восстановлению не подлежит. В 20.20 пожар был потушен.

26 февраля 0.51 произошел пожар в частном доме по пер. Шевченко г. Татарска. В результате пожара в деревянном доме огнем повреждены веранда и комнаты. Площадь пожара составила 32 кв.метров. На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.