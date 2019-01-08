30 декабря в отделение полиции «Усть-Таркское» поступила информация о выявленном о факте браконьерства. Двое жителей Омской области в возрасте 45 и 57 лет с использованием снегохода охотились на косулю в 15 км от деревни Сафоновка. Полицейские изъяли у омичей тушу и шкуру добытого животного, два охотничьих нарезных ружья, а также снегоход с навигатором. По итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты.

2 января в Усть-Таркском районе в лесном массиве в двух километрах от деревни Зеленая Роща сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Омска, который подозревается в незаконной охоте на косуль. На месте задержания у подозреваемого изъято две туши косуль, снегоход «Ямаха», гладкоствольное ружье с патронами, три ножа. Разрешения на добычу копытных животных у охотника не оказалось. Браконьеру грозит уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ.