Татарским межрайонным прокурором в ходе проведения проверки в СПК «Розентальский» было установлено, что 23 работникам (водителям, механизаторам, трактористам), занятым на работах с вредными условиями труда, с декабря 2016 г. вопреки ст. 147 Трудового кодекса РФ не производятся выплаты в размере не менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. Задолженность перед работниками составляла от 2 до 7 тыс. руб., а в общей сумме 110 тыс. руб. Прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с СПК «Розентальский» в пользу работников указанной задолженности.