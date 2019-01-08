2 января в 20.50 в Татарске от дома по улице Кирпичная бригадой «скорой помощи» был доставлен в центральную районную больницу 46-летний местный житель с проникающим колото-резанным ранением печени. О данном факте медики сообщили в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 36-летнюю ранее не судимую жительницу города. Правоохранители установили, что 2 января около 20.00 в квартире дома, где проживал потерпевший, подозреваемая в ходе возникшей на почве ревности ссоры ударила его ножом. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК РФ, фигурантка помещена под стражу, проводится расследование.