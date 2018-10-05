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05.10.2018 | 12:35
Информатор
138
- начало отопительного сезона
- реконструкция мемориала в с.Неудачино
- литературный вечер творчества Н.Заболоцкого
- Диалоги.Истории наших земляков: Олеся Козина
- хоккей: кубок Телегина и успехи "Пантер"
Источник:
ОТС Татарск
В Татарске пожилых людей приглашают на обучение в народный университет
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