138
- начало отопительного сезона 
- реконструкция мемориала в с.Неудачино 
- литературный вечер творчества Н.Заболоцкого 
- Диалоги.Истории наших земляков: Олеся Козина 
- хоккей: кубок Телегина и успехи "Пантер"

- +
Источник: ОТС Татарск  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться