Уважаемые жители г. Татарска! С 15 октября 2018 г. начинается запись в Народный университет «Старшее поколение» для желающих получить новые знания, приобрести новых друзей и просто скрасить одиночество. Запись в университет неработающих пенсионеров осуществляется по телефону 22-072 с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Социально-значимая программа Народный университет «Старшее поколение» действует в Татарском районе с 2011 г. В настоящее время проект входит в «Открытый университет Сибири». Обучение бесплатное, слушателями являются жители района пенсионного возраста. Расписание построено так, что каждый слушатель может посещать абсолютно все занятия или выбрать любое из них. Каждый новый учебный год начинается с организационного собрания слушателей, на котором обязательно присутствует глава Татарского района, придающий большое значение этой деятельности. Каждый год разрабатывается новая программа, причем некоторые новшества вводятся по желанию самих слушателей.

Преподавательская работа осуществляется на общественных началах, занятия проходят в ресурсном центре общественных инициатив, который располагается в центральной библиотеке г. Татарска. Для слушателей проводятся занятия по компьютерной грамотности, культурно-досуговым мероприятиям, декоративно-прикладному искусству, вокалу, фитнесу, оздоровлению, православию, а также организуются мастер-классы и выездные экскурсии.