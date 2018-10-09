В ночь на 6 октября в Татарскую центральную районную больницу бригадой скорой помощи из дома в селе Лопатино был доставлен 29-летний житель районного центра с ножевыми ранениями грудной клетки, туловища и кисти руки. Сообщение о криминальных травмах поступило в полицию.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали хозяина дома - 42-летнего жителя села Лопатино. Предварительно установлено, что в ходе совместного распития спиртного и произошедшей ссоры мужчина нанес своему гостю три удара ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности – за совершение кражи. Аналогичную судимость имеет и потерпевший.

Орудие преступления изъято. Задержанный дал признательные показания.