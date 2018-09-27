Татарская районная больница приглашает всех желающих стать донорами крови. Прием доноров осуществляется в отделении переливания крови в понедельник и вторник с 9 до 12 часов. При себе нужно иметь паспорт. Для доноров предусмотрена денежная компенсация. Стать донором может гражданин в возрасте от 18 лет не имеющий противопоказаний: пренесенный гепатит, туберкулез, постоянный прием сильнодействующих лекарственных препаратов, беременность. После ангины, гриппа, ОРВИ сдавать кровь можно через две недели. Перед процедурой сдачи крови нельзя употреблять спиртные напитки и жирную пищу. Утром допускается легкий завтрак и чай с сахаром. Если Вы здоровы и желаете помочь, примите участие в пополнении запасов донорской крови!

Администрация Татарской ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области