3 октября в Татарском районе пройдет областной фестиваль молодых дарований «Таланты земли сибирской». На двух площадках в различных номинациях примут участие более 70 детей. Конкурсное прослушивание по номинациям: «Вокальное исполнение», «Художественное чтение», «Декоративно-прикладное творчество» пойдет в детской школе искусств «Радуга» с 11.00 до 13.00. Просмотр художественных номеров номинации «Хореография» пройдет в РДК «Родина» с 11.00 до 13.00. По окончании конкурса в 14.30 в детской школе искусств «Радуга» пройдет концертная программа творческих коллективов Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. Вход свободный.