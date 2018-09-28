24 и 26 сентября в подсобном хозяйстве исправительной колонии №12 УФСИН России по Омской области и ЗАО «Солнечное» Шербакульского района, был выявлен геном вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.

Заразный узелковый дерматит КРС - контагиозная инфекционная болезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся персистентной лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки, образованием кожных узлов, поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. Возбудитель инактивируется при температуре 55C в течение 2 часов, а при 65C - в течение 30 минут. Источниками инфекции являются больные и латентно переболевшие восприимчивые животные. Возбудитель выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, спермой и молоком, истечениями из носа, рта и глаз, через пораженные кожные покровы. Возбудитель может передаваться путем прямых и непрямых контактов больных и здоровых восприимчивых животных. Основным путем распространения возбудителя является его механический перенос членистоногими различных видов. Заражение восприимчивых животных также возможно через корма, воду, воздух, объекты окружающей среды, помещения, оборудования, транспортные и технические средства, через инфицированные молоко, сперму.

При заразном узелковом дерматите КРС в течение недели после заражения у восприимчивых животных отмечается повышение температуры тела до 41C, на 7 - 12 сутки в области средней трети шеи, плеч, конечностей, живота, промежности, паха, мошонки, морды, молочной железы, вокруг глаз образуются узелки диаметром 2 - 5 см, которые в последующие две недели могут некротизироваться. При генерализации процесса воспаление захватывает кожу, подкожную клетчатку и мышечную ткань. У больных восприимчивых животных отмечается длительная лихорадка, угнетенное состояние, снижение аппетита, учащенное дыхание, тахикардия, истечения из глаз. На веках появляются эрозии и изъязвления, на глазах - конъюнктивиты и помутнение роговицы. У большинства больных восприимчивых животных из носовой полости выделяется сначала серозно-слизистый экссудат, а затем гнойная слизь со зловонным запахом. При осложнениях вторичной микрофлорой в области подгрудка и путовых суставов развиваются отеки подкожной клетчатки.

В целях предотвращения возникновения и распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территорию Новосибирской области владельцы восприимчивых животных, обязаны:

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

- не допускать смешивания животных из разных стад при их выпасе и водопое;

- предоставлять по требованиям специалистов органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, восприимчивых животных для осмотра;

- в течение 24 часов извещать специалистов ветслужбы обо всех случаях заболевания или изменения поведения восприимчивых животных, указывающего на возможное заболевание;

- до прибытия специалистов ветслужбы принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных, а также всех животных, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых животных в том же помещении, в котором они находились;

- выполнять требования специалистов ветслужбы о проведении в хозяйстве противоэпизоотических и других мероприятий;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора.

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского района