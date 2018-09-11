10 сентября глава Татарского района В.В. Смирнов поблагодарил жителей района за участие в выборах губернатора. «Я искренне благодарю всех, кто пришел на избирательные участки и своим голосованием доказал желание строить будущее нашего района, нашей области! Я поздравляю всех молодых избирателей, кто впервые принял участие в управлении государством! Теперь вы знаете, что у каждого из вас есть возможность влиять на власть. Я желаю здоровья и процветания нашему старшему поколению, кто многие годы верен себе и проявляет свою активную гражданскую позицию, выражая свою волю голосованием!» - говорится в обращении, опубликованном на сайте администрации района.

В Татарском районе из 30 тыс. 550 избирателей в голосовании приняли участие 10 тыс. 885 человек – 35,6%. 412 бюллетеней были признаны недействительными. Из 10 тыс. 473 голосов 6 тыс. 627 (60,88%) было отдано за А.А. Травникова. Д.И. Савельева поддержали 1 тыс. 943 человека (17,85%), Г.М. Михайлов набрал 393 голоса (3,61%), А.А. Кубанов 1 тыс. 510 голосов (13,87%). В Усть-Таркском районе участие в голосовании приняли 4 тыс. 702 человека из 9 тыс. 115, находящихся в списках избирателей – 51,5%. Действительными были признаны 4 тыс. 543 бюллетеня. 3 тыс. 437 человек (73,1%) поддержали действующего главу области А.А. Травникова. В Чановском районе из 19 тыс. 335 избирателей проголосовали 9 тыс. 564 человека – 49,4%. 304 бюллетеня были признаны недействительными. Из 9 тыс. 260 голосов 6 тыс. 622 (69,2%) было отдано за А.А. Травникова.

