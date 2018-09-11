10 сентября в 16.55 на 1075-км автодороги Р-254 «Иртыш» 51-летний житель Республики Татарстан, управляя грузовым автомобилем «ДАФ», двигался в сторону Новосибирска. В пути следования, не выдержав дистанции, он совершил наезд на впереди двигавшийся в попутном направлении грузовой автомобиль «Вольво» под управлением 50-летнего жителя Новокузнецка. В результате аварии водитель грузовика «ДАФ» от полученных травм скончался на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Источник: МВД