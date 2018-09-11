Утром 9 сентября неизвестный угнал автомобиль УАЗ-396292 от дома по улице Ленина в поселке Чаны. Потерпевший - 64-летний местный житель незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД по имеющейся ориентировке остановили машину в Татарском районе. За рулем машины оказался 30-летний ранее неоднократно судимый житель Чанов. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Автомобиль – изъят и возвращен владельцу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Проводится расследование.