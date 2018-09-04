В минувшее воскресенье в районе деревни Новояблоневка Чановского района у супружеской пары, отправившейся порыбачить, пустую лодку сильным ветром унесло от берега. Чтобы вернуть назад судно вслед за ним уже на другой лодке отправился мужчина. Но он не учел, что на озере непокойная погода, и не смог вернуться на берег. К спасателям обратилась обеспокоенная супруга мужчины, на его поиски незамедлительно отправились патрульные группы. Госинспекторы по маломерным судам обнаружили потерявшегося мужчину в камышах, куда сильным ветром забросило его неуправляемую лодку. Лодку с рыбаком отбуксировали на сушу.

Другая история, также с благополучным исходом, произошла с тремя рыбаками, которые плавали по неспокойному озеру на двух лодках в районе мыса Малинкин. Один рыбак на надувной лодке в итоге потерялся. Тревогу в середине дня забили его товарищи, которые с трудом сумели причалить. Поиски велись до самой ночи: береговую часть обследовали спасатели, осмотр акватории вели госинспекторы по маломерным судам. Ночью мужчина вышел на берег к своей машине, но не смог спасателям внятно объяснить, где и почему пропадал. Рыбаки предположили, что он из-за непогоды боялся потерять лодку, которую могло оторвать от берега, и поэтому, скорее всего, пережидал в камышах.