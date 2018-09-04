Расписание при город ного поезда №6378 Татарская – Барабинск изменится с 12 по 20 сентября 2018 года в связи с проведением ремонтно-путевых работ.

Электропоезд будет отправляться со станции Татарская в 14:37 (на 4 минуты позже), прибывать на станцию Барабинск в 16:53 (на 4 минуты позже).

При город ная компания "Экспресс-при город " просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.