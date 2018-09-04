Расписание пригородного поезда №6378 Татарская – Барабинск изменится с 12 по 20 сентября 2018 года в связи с проведением ремонтно-путевых работ.
Электропоезд будет отправляться со станции Татарская в 14:37 (на 4 минуты позже), прибывать на станцию Барабинск в 16:53 (на 4 минуты позже).
Пригородная компания "Экспресс-пригород" просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.
Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании "Экспресс-пригород" и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).
Источник: ЗапСибРЖД