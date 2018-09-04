С 1 сентября 2017 года иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие гражданство РФ, обязаны в установленном порядке принести Присягу гражданина России. Процедура принятия Присяги при вступлении в гражданство России позволяет иностранному гражданину прочувствовать важность и особенность данного события в его жизни. Ведь это не просто слова, это данная им клятва уважать и чтить традиции и историю той страны, на верность которой он присягает. Если раньше гражданину достаточно было, собрав полный пакет документов, сдать его, то с принятием Присяги это событие приобрело для иностранного гражданина большую серьезность и ответственность.

30 августа в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» прошла очередная торжественная церемония принятия Присяги гражданина РФ иностранным гражданином. Гражданка Украины Тамара Ильинична Шилова, уроженка с. Угуй Усть-Тарского района, подтвердив свой статус носителя русского языка и приняв гражданство РФ, произнесла слова Присяги гражданина РФ: «Я, добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Сотрудники отделения по вопросам миграции новому гражданину РФ вручили паспорт гражданина Российской Федерации и Конституцию Российской Федерации, поздравив с принятием Присяги.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»