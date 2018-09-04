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Управление ветеринарии Татарского района оповещает владельцев животных о проведении

на территории города Татарска с 10 по 15 сентября диагностических исследований:

крупного рогатого скота на бруцеллёз, лейкоз, туберкулёз; лошадей - на сап, инфекционную анемию, случную болезнь, бруцеллёз; о вакцинации крупного рогатого скота против сибирской язвы эмфизематозного карбункула.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Название табуна                     исследования   вакцинация
Кулундинский, пос.Трактовый       10.09.2018     13.09.2018

Военный, Крестьянский                 10.09.2018     13.09.2018

Кабаклы                                             10.09.2018     13.09.2018
Довыскибо                                        11.09.2018     14.09.2018
Урицкий, городское отделение     11.09.2018     14.09.2018
Володарский                                     12.09.2018     15.09.2018
КФХ Карякина Л.Н.                           12.09.2018    15.09.2018
Садовый                                            12.09.2018     15.09.2018
Начало обработки в 7.00

Стоимость обработки одной головы крупного рогатого скота – 130 рублей, биркование одной головы крупного рогатого скота – 50 рублей, одной лошади – 125 рублей, вызов специалистов на дом – 375 рублей,

Справки по телефонам: 20-577; 20-448.

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