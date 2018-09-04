Управление ветеринарии Татарского района оповещает владельцев животных о проведении

на территории города Татарска с 10 по 15 сентября диагностических исследований:

крупного рогатого скота на бруцеллёз, лейкоз, туберкулёз; лошадей - на сап, инфекционную анемию, случную болезнь, бруцеллёз; о вакцинации крупного рогатого скота против сибирской язвы эмфизематозного карбункула.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Название табуна исследования вакцинация

Кулундинский, пос.Трактовый 10.09.2018 13.09.2018

Военный, Крестьянский 10.09.2018 13.09.2018

Кабаклы 10.09.2018 13.09.2018

Довыскибо 11.09.2018 14.09.2018

Володарский 12.09.2018 15.09.2018

КФХ Карякина Л.Н. 12.09.2018 15.09.2018

Садовый 12.09.2018 15.09.2018

Начало обработки в 7.00

Стоимость обработки одной головы крупного рогатого скота – 130 рублей, биркование одной головы крупного рогатого скота – 50 рублей, одной лошади – 125 рублей, вызов специалистов на дом – 375 рублей,

Справки по телефонам: 20-577; 20-448.